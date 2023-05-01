У Миколаєві чоловік із гранатою пограбував аптеку

Медичні препарати в аптеці. Фото:pixabay.com

Невідомий у масці та капюшоні обікрав аптеку у Миколаєві. Аби здійснити злочинний намір, погрожував фармацевту гранатою.

Про це повідомив начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

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Зловмисника затримали поліцейські за декілька кварталів від місця злочину.

Гранату із запалом до неї, а також гроші з аптеки чоловік викинув, коли почув, що відважна провізор біжить за ним.

"Слідчі затримали 54-річного миколаївця у порядку ст. 208 КПК України по гарячих слідах. Найближчим часом йому повідомлять про підозру за вчинення розбою за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

За скоєний злочин в умовах воєнного стану фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі викрили уродженця Російської Федерації у шахрайстві. Чоловік із колонії "продавав" людям вигадані телефони.