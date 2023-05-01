У Миколаєві чоловік із гранатою пограбував аптеку
Невідомий у масці та капюшоні обікрав аптеку у Миколаєві. Аби здійснити злочинний намір, погрожував фармацевту гранатою.
Про це повідомив начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.
Налякана жінка-фармацевт повідомила до поліції, що зловмисник, погрожуючи гранатою, відібрав із каси 3500 грн.
Зловмисника затримали поліцейські за декілька кварталів від місця злочину.
Гранату із запалом до неї, а також гроші з аптеки чоловік викинув, коли почув, що відважна провізор біжить за ним.
"Слідчі затримали 54-річного миколаївця у порядку ст. 208 КПК України по гарячих слідах. Найближчим часом йому повідомлять про підозру за вчинення розбою за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.
За скоєний злочин в умовах воєнного стану фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.
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