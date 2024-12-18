В Николаеве больницы могут освободить от налога

Больница в Николаеве пострадала от российских обстрелов. Фото: Суспільне

Многие медучреждения Николаевщины пострадали от обстрелов. Чтобы облегчить положение больниц и медицинских центров, городской совет просят освободить их от уплаты земельного налога.

Соответствующий проект решения зарегистрировали в Николаевском областном совете.

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О чем идет речь

Областные депутаты напоминают, что на территории города Николаева находятся восемь коммунальных больниц областного подчинения. Из-за войны и уменьшения объемов финансирования они оказались в тяжелом материальном положении. Кроме того, два медучреждения — центр экстренной медицинской помощи и областная детская больница — пострадали от обстрелов.

Учитывая, что ставки платы за пользование землей устанавливает городское самоуправление, областной совет просит отменить плату для медицинских учреждений.

Напомним, в одесской больнице разразился скандал из-за питания пациентов. Также мы сообщали, в каких медучреждениях одесситы смогут оформить инвалидность после ликвидации МСЭК.