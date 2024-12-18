У Миколаєві лікарні можуть звільнити від податку

Лікарня у Миколаєві постраждала від російського обстрілу. Фото: Суспільне

Чимало медзакладів Миколаївщини постраждали від обстрілів. Щоби полегшити становище лікарень і медичних центрів, міську раду просять звільнити їх від сплати земельного податку.

Відповідний проєкт рішення зареєстрували у Миколаївській обласній раді.

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Про що йдеться

Обласні депутати нагадують, що на території міста Миколаєва розташовані вісім комунальних лікарень обласного підпорядкування. Через війну та зменшення обсягів фінансування вони опинилися у скрутному матеріальному становищі. Крім того, два медзаклади — центр екстреної медичної допомоги та обласна дитяча лікарня — постраждали від обстрілів.

Враховуючи, що ставки плати за користування землею встановлює міське самоврядування, обласна рада просить скасувати плату для медичних закладів.

Нагадаємо, в одеській лікарні спалахнув скандал через харчування пацієнтів. Також ми повідомляли, в яких медзакладах одесити зможуть оформити інвалідність після ліквідації МСЕК.