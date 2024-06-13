Взрыв в Николаеве 13 июня

В Николаеве раздался громкий взрыв
Взрывы в Николаеве раздались сейчас, 13 июня. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога — враг запустил баллистику на юг Украины
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Николаеве 13 июня
Жители Николаева услышали взрывы в 13.53. В регионе существует угроза баллистического поражения — россияне осуществили пуски ракет на юг Украины.
Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных областей Украины. Красным обозначены территории Одесского, Николаевского, Херсонского регионов. Сигнал звучит также во временно оккупированом Крыму и на Луганщине.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, что сегодня ракетоносители россиян фиксируются в Черном, Азовском и Средиземном морях. С акватории Черного моря Украине грозит четыре ракеты типа "Калибр".
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