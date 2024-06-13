Взрыв в Николаеве 13 июня

Дым от взрыва. Фото иллюстративный: скриншот

Взрывы в Николаеве раздались сейчас, 13 июня. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога — враг запустил баллистику на юг Украины

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Сообщения о взрыве в городе. Фото: скриншот

Взрывы в Николаеве 13 июня

Жители Николаева услышали взрывы в 13.53. В регионе существует угроза баллистического поражения — россияне осуществили пуски ракет на юг Украины.

Уведомление об угрозе от военных. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию южных областей Украины. Красным обозначены территории Одесского, Николаевского, Херсонского регионов. Сигнал звучит также во временно оккупированом Крыму и на Луганщине.

Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.



Напомним, что сегодня ракетоносители россиян фиксируются в Черном, Азовском и Средиземном морях. С акватории Черного моря Украине грозит четыре ракеты типа "Калибр".