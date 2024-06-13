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У Миколаєві пролунав гучний вибух

13 червня 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вибух у Миколаєві 13 червня
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вибухи в Миколаєві пролунали зараз, 13 червня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу — ворог запустив балістику на південь України

Про це повідомляють моніторингові канали. 

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Вибух у Миколаєві 13 червня
Повідомлення про вибух у місті. Фото: скриншот

Вибухи у Миколаєві 13 червня

Жителі Миколаєва почули вибухи о 13:53. В регіоні наразі існує загроза балістичного ураження — росіяни здійснили пуски ракет на південь України. 

Повітряна тривога через балістику.
Повідомлення про загрозу від військових. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних областей України. Червоним позначені території Одеського, Миколаївського, Херсонського регіонів.Сигнал лунає також  у тимчасово окупованому Криму та на Луганщині. 

Повітряна тривога 13 червня
Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що сьогодні ракетоносії росіян фіксуються у Чорному, Азовському та Середземному морях. З акваторії Чорного моря Україні загрожує чотири ракети типу "Калібр".

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