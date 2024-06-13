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Маневри в акваторіях — яка загроза ракетоносіїв ворога з Чорного моря

13 червня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ракетоносії ворога на чергуванні та рух морем - ВМС ЗСУ
Ворожі кораблі на чергуванні у морі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на четвер, 13 червня, ракетоносії росіян фіксуються у Чорному, Азовському та Середземному. Ті кораблі, що становлять загрозу для Одещини, мають на своєму спорядженні чотири ракети типу "Калібр", тому загроза обстрілів залишається надвисокою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі — 1 ракетоносій з чотирма "Калібрами" на борту; 
  • в Азовському морі — 8 кораблів окупантів. Три з них — ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";
  • у Середземному морі перебуває 3 кораблі, з них два ракетоносії із залпом у 12 "Калібрів".
Рух ворожого флоту станом на 13 червня
Інформація про ворожий флот. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку прохід здійснили:

  • до Чорного моря — 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 12 суден, з них 4 рухались з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію в Чорному морі

Нагадаємо, щоб вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Додамо, що підрозділ ГУР уразив рейдовий буксир росіян "Сатурн", що використовувався для допомоги великим суднам у маневруванні, а також для рятувальних операцій. Це сталось біля берегів Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму.

Раніше військові ГУР уразили також й патрульний катер росіян "Мангуст".  Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил оборони

корабель
ракетний удар
війна
Чорне море
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Одеса
російські війська
Азовське море
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ракетоносій
Одеська область
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