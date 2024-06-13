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Маневры в акваториях — какая угроза ракетоносителей врага с Черного моря

13 июня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ракетоносители врага на дежурстве и движении по морю - ВМС ВСУ
Вражеские корабли на дежурстве в море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На четверг, 13 июня, ракетоносители россиян фиксируются в Черном, Азовском и Средиземном. Те корабли, которые представляют угрозу для Одесчины, располагают четырьмя ракетами типа "Калибр", поэтому угроза обстрелов остается сверхвысокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море — 1 ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на борту;
  • в Азовском море — 8 кораблей окупантов. Три из них — ракетоносители с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра";
  • в Средиземном море находится 3 корабля, из них два ракетоносителя с залпом в 12 "Калибров".
Движение вражеского флота по состоянию на 13 июня
Информация о вражеском флоте. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив проход совершили:

  • к Черному морю — 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовского моря — 12 судов, из них 4 двигались из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для пребывания кораблей в порту.

Добавим, что подразделение ГУР поразило рейдовый буксир россиян "Сатурн" , который использовался для помощи крупным судам в маневрировании, а также спасательных операций. Это произошло у берегов Евпатории, расположенной во временно оккупированном Крыму.

Ранее военные ГУР поразили также и патрульный катер россиян "Мангуст". У него на вооружение были гранатометы и ДЗРК, которые могли быть применены против Сил обороны

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Одесская область
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