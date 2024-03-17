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В Николаеве в результате ракетного удара пострадали пять человек

17 марта 2024 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Николаеве в результате ракетного удара пострадали пять человек
Взрыв. Фото: Иллюстративное. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня после обеда, 17 марта, россияне атаковали Николаев баллистикой, люди слышали взрывы. Всего было запущено две ракеты. Известно, что по прилету есть пострадавшие люди.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"На данный момент 5 пострадавших средней тяжести", — сообщил глава.

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Сообщения о пострадавших. Фото: скриншот

Также есть пока неподтвержденные данные о разрушениях в городе.

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Уведомление о разрушении. Фото: скриншот

"Есть поврежденные дома и сгоревшие автомобили. Есть также пострадавшие гражданские в районе", — говорится в сообщении.

По информации мониторинговых каналов, пуски ракет "Искандер-М" произошли с временно оккупированного Крыма с разницей в несколько минут. Именно отсюда россияне обстреляли Одессу 15 марта, тогда погиб 21 человек.

Напомним, россияне планировали усиление атак на Одесчину в эти выходные. Это связано с выборами в РФ. Не одержав никаких побед на фронте, они начали террор против гражданского населения.

Также мы сообщали, что Россия продолжает обстреливать южные регионы Украины, в том числе Одесскую область. Сейчас оккупанты используют стратегию точечных ракетных ударов по гражданским объектам.

Одесса
война
взрыв
Николаев
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Одесская ОГА
ракета

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