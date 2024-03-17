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У Миколаєві внаслідок ракетного удару постраждали п'ятеро людей

17 березня 2024 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Миколаєві внаслідок ракетного удару постраждали п'ятеро людей
Вибух. Фото: Ілюстративне. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні по обіді, 17 березня, росіяни атакували Миколаїв балістикою, люди чули вибухи. Загалом було запущено дві ракети. Відомо, що внаслідок прильоту є постраждалі люди.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"На зараз 5 постраждалих середньої важкості", — повідомив очільник.

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Повідомлення про постраждалих. Фото: скриншот

Також є поки непідтверджені дані про руйнування в місті.
 

У Миколаєві унаслідок ракетного удару постраждали п'ятеро людей - фото 2
Повідомлення про руйнування. Фото: скриншот

"Є пошкоджені будинки та згорілі автомобілі. Є також постраждалі цивільні в районі", – написано у повідомленні. 

За інформацією моніторингових каналів, пуски ракет Іскандер-М відбулися з тимчасово окупованого Криму з різницею в декілька хвилин. Саме звідси росіяни обстріляли Одесу 15 березня, тоді загинула 21 людина. 

Нагадаємо, росіяни планували посилення атак на Одещину цими вихідними. Це пов’язано з виборами у РФ. Не отримавши ніяких перемог на фронті, вони почали терор проти цивільного населення.

Також ми повідомляли, що Росія продовжує обстрілювати південні регіони України, зокрема й Одещину. Зараз окупанти використовують стратегію точкових ракетних ударів по цивільних об’єктах.

Одеса
війна
вибух
Миколаїв
Одеська область
Одеська ОДА
ракета

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