В Николаеве сосед спас детей из пожара

Спасатель тушит огонь. Фото: ГСЧС

Сосед спас четырех малолетних детей во время пожара в Николаеве. Возгорание произошло сегодня в селе Мишково-Погорелово, огонь охватил жилой дом.

Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

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Информация о пожаре поступила спасателям в 13:26. На место оперативно прибыли две пожарно-спасательные части и очередная смена ГСЧС в Николаевской области. Еще до приезда пожарных местный житель Артем Морошко, проезжая мимо, заметил задымление. Зная, что в доме находятся дети, он без колебаний устремился в дом, где густой дым уже заполонил помещение. Мужчине удалось вывести четырех детей, самому маленькому из которых всего несколько месяцев.

"Я думал, что листья горят, а потом присматриваюсь: дым из-под кровли. Я забежал, а там четверо детей в коридоре. Я их схватил и вынес в свою машину. Их трясло, и меня вместе с ними трясло", — делится впечатлениями Андрей.

Огонь удалось локализовать

Пожар удалось локализовать в 14:11, его площадь составляла 50 квадратных метров. На ликвидацию было привлечено 11 спасателей и 3 спецавтомобиля. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, с момента ужасного пожара в одесском колледже экономики прошло пять лет, а виновные в трагедии до сих пор не наказаны. Также мы сообщали, что в одесской Аркадии сгорел известный когда-то ночной клуб.