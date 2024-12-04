П'ять років пожежі у коледжі на Троїцькій, як йде розслідування

Винні досі не покарані — 5 років трагедії у коледжі на Троїцькій
З моменту жахливої пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій в Одесі минуло рівно п'ять років. Тоді загинули шістнадцять людей. Винні у трагедії досі не покарані, а судові справи тривають.
Журналісти Новини.LIVE зібрали останні дані, на якому етапі зараз перебуває розслідування справи про пожежу на Троїцькій.
Кого судять
За даними урядової комісії, пожежа сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі навчального закладу. У Приморському суді розглядають справи чотирьох підозрюваних. Це директорка навчального закладу Любов Кочерга, завгосп Тетяна Хомич, завідувачка денного відділення економіки та підприємництва Ірина Таранова та колишній заступник директора з адміністративно-господарської роботи Андрій Хаєцький. Крім того, у Малиновському суді тривають засідання щодо тодішнього начальника ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака. Його обвинувачують у службовій недбалості, яка призвела до трьох трагічних пожеж — у коледжі на Троїцькій, психіатричній лікарні на Академіка Воробйова та готелі "Токіо Стар" на Водопроводній.
У жодній зі справ вирок досі не винесли. Всі обвинувачені перебувають на волі під особисті зобов'язання.
Що з будинком
Сама постраждала будівля — історичний будинок Асвадурова — досі стоїть огороджена й може обвалитися у будь-який момент. Річ у тім, що пам'ятка архітектури перебуває під арештом. Відповідно, міська рада, яка погодилася прийняти будинок у комунальну власність, не може виділити гроші на його ремонт.
Пожежа на Троїцькій
Трагедія у коледжі на Троїцькій сталася 4 грудня 2019 року. Пожежа почалася в одному з кабінетів на третьому поверсі. Полум'я швидко поширилося, зокрема, через облицювання стін у коридорах, яке легко займається. Через відсутність системи оповіщення учні та викладачі не одразу зрозуміли, що відбувається. Не змогли люди вибратися і через пожежний хід, бо двері там були зачинені зовні, а на вікнах висіли ґрати. Пожежу гасили понад добу. Загинули шістнадцять людей. Серед них — співробітники і студенти коледжу, працівники наукової установи, що розташовувалася у тій самій будівлі, та рятувальник ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми писали про сьому річницю іншої жахливої пожежі — у дитячому таборі "Вікторія". Винні у ній так само досі не покарані. Одного з підозрюваних суд виправдав.
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