П'ять років пожежі у коледжі на Троїцькій, як йде розслідування

Будівля коледжу на Троїцькій після пожежі. Фото: Facebook/В'ячеслав Грубий

З моменту жахливої пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій в Одесі минуло рівно п'ять років. Тоді загинули шістнадцять людей. Винні у трагедії досі не покарані, а судові справи тривають.

Журналісти Новини.LIVE зібрали останні дані, на якому етапі зараз перебуває розслідування справи про пожежу на Троїцькій.

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Кого судять

За даними урядової комісії, пожежа сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі навчального закладу. У Приморському суді розглядають справи чотирьох підозрюваних. Це директорка навчального закладу Любов Кочерга, завгосп Тетяна Хомич, завідувачка денного відділення економіки та підприємництва Ірина Таранова та колишній заступник директора з адміністративно-господарської роботи Андрій Хаєцький. Крім того, у Малиновському суді тривають засідання щодо тодішнього начальника ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака. Його обвинувачують у службовій недбалості, яка призвела до трьох трагічних пожеж — у коледжі на Троїцькій, психіатричній лікарні на Академіка Воробйова та готелі "Токіо Стар" на Водопроводній.

У жодній зі справ вирок досі не винесли. Всі обвинувачені перебувають на волі під особисті зобов'язання.

Що з будинком

Сама постраждала будівля — історичний будинок Асвадурова — досі стоїть огороджена й може обвалитися у будь-який момент. Річ у тім, що пам'ятка архітектури перебуває під арештом. Відповідно, міська рада, яка погодилася прийняти будинок у комунальну власність, не може виділити гроші на його ремонт.

Пожежа на Троїцькій

Трагедія у коледжі на Троїцькій сталася 4 грудня 2019 року. Пожежа почалася в одному з кабінетів на третьому поверсі. Полум'я швидко поширилося, зокрема, через облицювання стін у коридорах, яке легко займається. Через відсутність системи оповіщення учні та викладачі не одразу зрозуміли, що відбувається. Не змогли люди вибратися і через пожежний хід, бо двері там були зачинені зовні, а на вікнах висіли ґрати. Пожежу гасили понад добу. Загинули шістнадцять людей. Серед них — співробітники і студенти коледжу, працівники наукової установи, що розташовувалася у тій самій будівлі, та рятувальник ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми писали про сьому річницю іншої жахливої пожежі — у дитячому таборі "Вікторія". Винні у ній так само досі не покарані. Одного з підозрюваних суд виправдав.