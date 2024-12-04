Пять лет пожара в колледже на Троицкой, как следует расследование

Здание колледжа на Троицкой после пожара. Фото: Facebook/Вячеслав Грубый

С момента ужасного пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкой в Одессе прошло ровно пять лет. Тогда погибли шестнадцать человек. Виновные в трагедии до сих пор не наказаны, а судебные дела продолжаются.

Журналисты Новини.LIVE собрали последние данные, на каком этапе сейчас находится расследование дела о пожаре на Троицкой.

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Кого судят

По данным правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже учебного заведения. В Приморском суде рассматривают дела четырех подозреваемых. Это директор учебного заведения Любовь Кочерга, завхоз Татьяна Хомич, заведующая дневным отделением экономики и предпринимательства Ирина Таранова и бывший заместитель директора по административно-хозяйственной работе Андрей Хаецкий. Кроме того, в Малиновском суде продолжаются заседания в отношении тогдашнего начальника ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака. Его обвиняют в служебной халатности, приведшей к трем трагическим пожарам — в колледже на Троицкой, психиатрической больнице на Академика Воробьева и гостинице "Токио Стар" на Водопроводной.

Ни в одном из дел приговор до сих пор не вынесли. Все обвиняемые находятся на свободе под личные обязательства.

Что с домом

Самое пострадавшее здание — исторический дом Асвадурова — до сих пор стоит огражденное и может обрушиться в любой момент. Дело в том, что памятник архитектуры находится под арестом. Соответственно, городской совет, согласившийся принять дом в коммунальную собственность, не может выделить деньги на его ремонт.

Пожар на Троицкой

Трагедия в колледже на Троицкой произошла 4 декабря 2019 года. Пожар начался в одном из кабинетов на третьем этаже. Пламя быстро распространилось, в частности, из-за легко занимающейся облицовки стен в коридорах. Из-за отсутствия системы оповещения ученики и преподаватели не сразу поняли, что происходит. Не смогли люди выбраться и через пожарный ход, потому что двери там были закрыты снаружи, а на окнах висели решетки. Пожар тушили более суток. Погибли шестнадцать человек. Среди них — сотрудники и студенты колледжа, работники научного учреждения, расположенного в том же здании, и спасатель ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали о седьмой годовщине другого ужасного пожара — в детском лагере "Виктория". Виновные в ней так же до сих пор не наказаны. Одного из подозреваемых суд оправдал.