У Миколаєві сусід врятував дітей із пожежі

Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС

Сусід врятував чотирьох малолітніх дітей під час пожежі в Миколаєві. Загоряння сталося сьогодні у селі Мішково-Погорілове, де вогонь охопив житловий будинок.

Про це у неділю, 8 грудня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Миколаївській області.

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Інформація про пожежу надійшла до рятувальників о 13:26. На місце оперативно прибули дві пожежно-рятувальні частини та чергова зміна ДСНС у Миколаївській області. Ще до приїзду пожежників місцевий мешканець Артем Морошко, проїжджаючи повз, помітив задимлення. Знаючи, що у будинку знаходяться діти, він без вагань кинувся у дім, де густий дим уже заполонив приміщення. Чоловікові вдалося вивести чотирьох дітей, найменшій із яких лише кілька місяців.

"Я думав що то листя горить, а потім придивляюсь: дим з-під покрівлі. Я забіг, а там четверо дітей в коридорі. Я їх схопив й виніс до своєї машини. Їх трусило, і мене разом з ними трусило", — ділиться враженнями Андрій.

Вогонь вдалося локалізувати

Пожежу вдалося локалізувати о 14:11, її площа становила 50 квадратних метрів. На ліквідацію було залучено 11 рятувальників та 3 спецавтомобілі. Причини займання наразі встановлюються.

Нагадаємо, з моменту жахливої пожежі в одеському коледжі економіки минуло п'ять років, а винні у трагедії досі не покарані. Також ми повідомляли, що в одеській Аркадії згорів відомий колись нічний клуб.