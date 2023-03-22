В минобороны рф прокомментировали ракетный удар по Одессе

рф выпустило три ракеты по Одессе

В слове "общежитие" представители минобороны рф на этот раз совершили немало ошибок. Оккупационные власти заявили, что попали в два ангара с вооружением и военной техникой украинской армии. Правда, монахи не догадывались, что на территории монастыря такой стратегически важный объект.

Отчитались оккупанты на официальной странице ведомства в telegram.

Ракетный удар по монастырю

Вчера, 21 марта, около 19:50 российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, нанесли удар по одному из районов Одессы. Ракета попала в здание монастыря.

Одесская областная прокуратура взялась за расследование нарушений законов и норм войны в соответствии со статьей 438 части 1 Уголовного кодекса Украины.

Обстрел Одессы — это так называемая месть за "хлопок" в Джанкое. Кадры последствий ракетного удара уже в материале.

Враг продолжает доказывать, что является страной-террористом. Подтверждением тому является сегодняшнее попадание российской ракеты в многоэтажку в Запорожье. Интересно там тоже были ангары?