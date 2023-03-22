У міноборони рф прокоментували ракетний удар по Одесі
В слові "гуртожиток" представники міноборони рф цього разу зробили чимало помилок. Окупаційна влада заявила, що влучила у два ангари з озброєнням та військовою технікою української армії. Щоправда, монахи напевно не здогадувались, що на території монастиря такий стратегічно важливий об'єкт.
Відзвітували окупанти на офіційній сторінці відомства в telegram.
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Ракетний удар по монастирю
Учора, 21 березня, близько 19:50 російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, завдали удар по одному з районів Одеси. Ракета влучила в будівлю монастиря.
Одеська обласна прокуратура взялась за розслідування порушення законів і норм війни відповідно до статті 438 частини 1 Кримінального кодексу України.
Обстріл Одеси — це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Кадри наслідків ракетного удару вже в матеріалі.
Ворог продовжує доводити, що є країною-терористом. Підтвердженням цього є сьогоднішнє влучання російської ракети в багатоповерхівку у Запоріжжі. Цікаво там також були ангари?