Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В горсовете рассказали об объеме разрушений в результате дроновой атаки Одессы ночью 23 апреля arrow

В горсовете рассказали об объеме разрушений в результате дроновой атаки Одессы ночью 23 апреля

23 апреля 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В горсовете рассказали об объеме разрушений в результате дроновой атаки Одессы ночью 23 апреля
В результате попадания сбитого дрона в Одессе повреждены дома горожан. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В результате попадания сбитого дрона в жилой район Одессы более полусотни квартир повреждено. Жителям разрушенных зданий в настоящее время оказывается необходимая помощь, также сейчас определяются места для временного пребывания пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Объем разрушений

В городском совете отметили, что в настоящее время зафиксировано повреждение 58 квартир в 22 домах. Всего пострадало девятеро людей, етверо из них сейчас находятся в медицинских учреждениях, среди них два ребенка 2011 и 2014 годов рождения.

"Люди находятся в больницах, среди них есть и дети. Это предварительные последствия вражеской атаки на наш город. Сейчас на месте работают коммунальщики. людям, потерявшим жилье — предложенное место для временного расположения", — прокомментировал городской голова Геннадий Труханов.

Оказание помощи пострадавшим

Заместитель председателя Пересыпской районной администрации Тамара Тормоса отметила, что за помощью обратились жители 12 домов. Некоторым семьям, жилье которых полностью разрушено, уже нашли временное жилье.

"89 человек обратились за помощью именно к нам. Это жители 12 домов. Четыре семьи уже расселены, из них две уехали сегодня на новое место жительства, а еще два уедут завтра" , — прокомментировала Татьяна Тормоса.

Также она отметила, что в территориальном центре помощи могут предоставить продуктовые наборы, одеяла, одежду тем пострадавшим, кто в этом нуждается.

Мы ранее сообщали, что в комментарии журналистам Новини.LIVE врач одного из городских медицинских учреждений рассказал о состоянии двух пострадавших жителей здания, в которое попал сбитый дрон. Обоим пациентам, 1990 и 1953 годов рождения, уже предоставлена необходимая медицинская помощь, они находятся в состоянии средней тяжести.

Одесса
война
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
дрон Шахид-136

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри