В горсовете рассказали об объеме разрушений в результате дроновой атаки Одессы ночью 23 апреля

В результате попадания сбитого дрона в Одессе повреждены дома горожан. Фото: Новини.LIVE

В результате попадания сбитого дрона в жилой район Одессы более полусотни квартир повреждено. Жителям разрушенных зданий в настоящее время оказывается необходимая помощь, также сейчас определяются места для временного пребывания пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Объем разрушений

В городском совете отметили, что в настоящее время зафиксировано повреждение 58 квартир в 22 домах. Всего пострадало девятеро людей, етверо из них сейчас находятся в медицинских учреждениях, среди них два ребенка 2011 и 2014 годов рождения.

"Люди находятся в больницах, среди них есть и дети. Это предварительные последствия вражеской атаки на наш город. Сейчас на месте работают коммунальщики. людям, потерявшим жилье — предложенное место для временного расположения", — прокомментировал городской голова Геннадий Труханов.

Оказание помощи пострадавшим

Заместитель председателя Пересыпской районной администрации Тамара Тормоса отметила, что за помощью обратились жители 12 домов. Некоторым семьям, жилье которых полностью разрушено, уже нашли временное жилье.

"89 человек обратились за помощью именно к нам. Это жители 12 домов. Четыре семьи уже расселены, из них две уехали сегодня на новое место жительства, а еще два уедут завтра" , — прокомментировала Татьяна Тормоса.

Также она отметила, что в территориальном центре помощи могут предоставить продуктовые наборы, одеяла, одежду тем пострадавшим, кто в этом нуждается.

Мы ранее сообщали, что в комментарии журналистам Новини.LIVE врач одного из городских медицинских учреждений рассказал о состоянии двух пострадавших жителей здания, в которое попал сбитый дрон. Обоим пациентам, 1990 и 1953 годов рождения, уже предоставлена необходимая медицинская помощь, они находятся в состоянии средней тяжести.