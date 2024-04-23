У міськраді розповіли про обсяг руйнувань внаслідок дронової атаки Одеси вночі 23 квітня

Внаслідок влучання збитого дрону в Одесі пошкоджені домівки містян. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок влучання збитого дрону у житловий район Одеси більше пів сотні квартир пошкоджено. Мешканцям зруйнованих будівель наразі надається усі необхідна допомога, також зараз визначаються місця для тимчасового перебування постраждалих.

Про це повідомли у пресслужбі Одеської міської ради.

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Обсяг руйнувань

У міській раді зазначили, що наразі зафіксовано пошкодження 58 квартир в 22 будинках. Загалом постраждало дев'ятеро людей, четверо наразі перебувають у медичних закладах, серед них дві дитини 2011 та 2014 років народження.

"Люди знаходяться в лікарнях, серед них є і діти. Це попередні наслідки ворожої атаки на наше місто. Наразі на місці працюють комунальники. людям, які втратили житло — запропоноване місце для тимчасового розташування", — прокоментував міський голова Геннадій Труханов.

Надання допомоги постраждалим

Заступник голови пересипської районної адміністрації Тамара Тормоса зазначила, що за допомогою наразі звернулися мешканці 12 будинків. Деяким родинам, помешкання яких вщент зруйновано, вже знайшли тимчасове житло.

"89 людей звернулись по допомогу саме до нас. Це мешканці 12 будинків. Чотири сім'ї вже розселені, з них дві поїхали сьогодні на нове місце проживання, а ще дві поїдуть завтра", — прокоментувала Тетяна Тормоса.

Також вона зазначила, що у територіальному центрі допомоги можуть надати продуктові набори, ковдри, одяг тим постраждалим, хто цього потребує.

Ми раніше повідомляли, що у коментарі журналістам Новини.LIVE лікар одного з міських медичних закладів розповів про стан двох постраждалих мешканців будівлі, у яку влучив збитий дрон. Наразі обом пацієнтам, 1990 та 1953 років народження, вже надана необхідна медична допомога, вони перебувають у стані середньої важкості.