В Молдове признают, что именно Украина сдерживает российскую агрессию. Если бы российскую армию не остановили, война могла бы перекинуться и на Молдову. По словам экспертов, поддержка Украины для молдаван означает безопасность, а пророссийские силы лишь пытаются расшатать ситуацию.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил эксперт организации WatchDog (Молдова) Стефан Бежан.

Спасение Молдовы

Стефан Бежан отметил, что сегодняшний мир в Молдове напрямую связан с борьбой Украины против российской агрессии. По словам эксперта, тема Украины стала одной из ключевых в предвыборной кампании. Геополитический выбор между Россией и Евросоюзом определял позиции молдавских партий.

"У нас в Молдове все знают, что сейчас мир благодаря Украине. Если бы Украина не остановила российскую армию, то она не остановилась бы на Приднестровье и могла бы пойти дальше", — отметил он.

Бежан также пояснил, что для многих граждан поддержка Украины ассоциируется с сохранением мира. В то же время пророссийские митинги в Кишиневе провоцируют людей, и как реакция на таких мероприятиях часто звучит "Слава Украине!".

"Если бы в Кишиневе победили пророссийские силы, Молдова могла бы превратиться в новую Беларусь или пойти по грузинскому сценарию", — подчеркнул эксперт.

