Молдова зберігає мир завдяки Україні — експерт WatchDog

Центр столиці Молдови. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Молдові визнають, що саме Україна стримує російську агресію. Якби російську армію не зупинили, війна могла б перекинутися і на Молдову. За словами експертів, підтримка України для молдован означає безпеку, а проросійські сили лише намагаються розхитати ситуацію.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив експерт організації WatchDog (Молдова) Стефан Бежан.

Порятунок Молдови

Стефан Бежан наголосив, що сьогоднішній мир у Молдові напряму пов’язаний із боротьбою України проти російської агресії. За словами експерта, тема України стала однією з ключових у передвиборчій кампанії. Геополітичний вибір між Росією та Євросоюзом визначав позиції молдовських партій.

"У нас у Молдові всі знають, що зараз мир завдяки Україні. Якби Україна не зупинила російську армію, то вона не зупинилась би на Придністров’ї й могла б піти далі", — зазначив він.

Бежан також пояснив, що для багатьох громадян підтримка України асоціюється зі збереженням миру. Водночас проросійські мітинги в Кишиневі провокують людей, і як реакція на таких заходах часто звучить "Слава Україні!".

"Якби в Кишиневі перемогли проросійські сили, Молдова могла б перетворитися на нову Білорусь чи піти грузинським сценарієм", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Молдові вдалося скоротити вплив Росії на вибори. Також ми писали, що на парламентських виборах у Молдові перемогла партія Майї Санду.