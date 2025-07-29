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Главная Одесса В Молдову не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

В Молдову не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 14:05
Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)
Пробка на границе. Фото иллюстративное: ГПСУ

Сегодня, 29 июля, на трассе Одесса-Рени фиксируют многочисленные пробки в сторону КПП в Молдову, что лучше учесть путешественникам. По дороге в Румынию пока тянучек нет, проезд пока свободен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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По пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась одна огромная пробка, в которой придется простоять больше часа. Это лучше учесть путешественникам, при планировании маршрута. Также тянучки фиксируются вблизи села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора", очередей пока что нет. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, проезд также свободен.

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Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

По пути к ближайшему к Румынии паромному переходу "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. У канала Кофа тянучек пока тоже не наблюдается, проезд там свободный. Поездка из Одессы продлится около 4 часов.

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Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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