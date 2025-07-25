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Главная Одесса В Молдову выезд затруднен — пробки на трассе Одесса-Рени

В Молдову выезд затруднен — пробки на трассе Одесса-Рени

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Дата публикации 25 июля 2025 15:30
Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)
Пробка на границе. Фото иллюстративное: ГПСУ

В пятницу, 25 июля, на трассе Одесса-Рени фиксируют достаточно большие пробки в сторону КПП в Молдову. Однако по пути в Румынию ситуация лучше — в тянучках там стоять не придется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас наблюдается огромная пробка, в которой придется простоять не менее часа. Это лучше учитывать путешественникам, планируя путешествие. Что касается "Староказачьего — Тудора", очередей пока нет. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, проезд свободный.

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Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска Орловка — Исакча" время от времени образуются пробки, но они не являются значительными. Возле канала Кофа, который завершают ремонтировать, тянучек пока тоже не наблюдается, проезд там свободный. Поездка из Одессы продлится около 4 часов.

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Пробка до Румынии. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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