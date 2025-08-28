Видео
Главная Одесса В Молдову уже не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

В Молдову уже не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 14:50
Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)
Пробка на дороге. Фото иллюстративное: vin.gov.ua

Сегодня, 28 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются значительные пробки в сторону пунктов пропуска в Молдову. Однако по пути в Румынию проезд пока свободен, стоять в очередях там не придется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

Неподалеку от пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась очередь автомобилей. Еще одна пробка наблюдается по пути к нему, возле села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там свободный. В Рени, по данным картографического сервиса, тянучек не наблюдается.

None - фото 1
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа их также на картах не наблюдается. Поездка из Одессы продлится около 4 часов.

None - фото 2
Дорога в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о том, без каких документов вас не пустят в Молдову на авто. А также о том, что желательно брать в случае путешествия в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
