Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на дороге. Фото иллюстративное: vin.gov.ua

Сегодня, 28 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются значительные пробки в сторону пунктов пропуска в Молдову. Однако по пути в Румынию проезд пока свободен, стоять в очередях там не придется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

Неподалеку от пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась очередь автомобилей. Еще одна пробка наблюдается по пути к нему, возле села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там свободный. В Рени, по данным картографического сервиса, тянучек не наблюдается.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа их также на картах не наблюдается. Поездка из Одессы продлится около 4 часов.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

