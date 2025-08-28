Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затор на дорозі. Фото ілюстративне: vin.gov.ua

Сьогодні, 28 серпня, на трасі Одеса-Рені фіксуються значні затори у бік пунктів пропуску до Молдови. Однак шляхом до Румунії проїзд наразі вільний, стояти у чергах там не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Неподалік від пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилася черга автівок. Ще один затор спостерігається шляхом до нього, біля села Маяки. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там вільний. У Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок не спостерігається.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа їх також на картах не спостерігається. Поїздка з Одеси триватиме близько 4 годин.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, без яких документів вас не пустять до Молдови на авто. А також про те, що бажано брати у разі подорожі до Румунії.