У Молдову вже не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

У Молдову вже не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 14:50
Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)
Затор на дорозі. Фото ілюстративне: vin.gov.ua

Сьогодні, 28 серпня, на трасі Одеса-Рені фіксуються значні затори у бік пунктів пропуску до Молдови. Однак шляхом до Румунії проїзд наразі вільний, стояти у чергах там не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Неподалік від пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилася черга автівок. Ще один затор спостерігається шляхом до нього, біля села Маяки. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там вільний. У Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок не спостерігається.

None - фото 1
 Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа їх також на картах не спостерігається. Поїздка з Одеси триватиме близько 4 годин.

None - фото 2
Дорога до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, без яких документів вас не пустять до Молдови на авто. А також про те, що бажано брати у разі подорожі до Румунії.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
