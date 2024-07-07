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В воскресенье одесситы остались без воды — адреса отключений

7 июля 2024 12:16
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
У некоторых одесситов сегодня может не быть воды
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 7 июля, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 18:00, но время выполнения работ может меняться, как и список адресов. Ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Лузановская, 1-40 — все дома
  • Николаевская дорога, 259-311 — все дома
  • ул. 1-я Сортировочная, 1-30 — все дома
  • ул. Красная, 1-14 — все дома
  • Фонтанская дорога, 16-16/6
  • вул. Балковская — все дома

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше новостей о воде

Напомним, в воде Хаджибейского лимана, близ села Палеевка, что в Одесской области, выявлено превышение концентраций азота аммонийного и снижение уровня растворимого кислорода. Это привело к массовому замору водных биоресурсов.

Также мы сообщали, что в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы" на Одесщине наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.

Добавим, в Молдове Днестр так обмелел, что города могут остаться без воды. В стране объявили гидрометеорологическое предупреждение о низком потоке воды в ближайшие дни. Людей просят экономно потреблять воду.

Одесса Днестр Одесская область вода Одесская ОГА Новости Одессы отсутствие воды

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