У некоторых одесситов сегодня может не быть воды

В воскресенье одесситы остались без воды — адреса отключений
Сегодня, 7 июля, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 18:00, но время выполнения работ может меняться, как и список адресов. Ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Лузановская, 1-40 — все дома
- Николаевская дорога, 259-311 — все дома
- ул. 1-я Сортировочная, 1-30 — все дома
- ул. Красная, 1-14 — все дома
- Фонтанская дорога, 16-16/6
- вул. Балковская — все дома
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
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Напомним, в воде Хаджибейского лимана, близ села Палеевка, что в Одесской области, выявлено превышение концентраций азота аммонийного и снижение уровня растворимого кислорода. Это привело к массовому замору водных биоресурсов.
Также мы сообщали, что в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы" на Одесщине наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.
Добавим, в Молдове Днестр так обмелел, что города могут остаться без воды. В стране объявили гидрометеорологическое предупреждение о низком потоке воды в ближайшие дни. Людей просят экономно потреблять воду.
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