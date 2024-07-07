В деяких одеситів сьогодні може не бути води

Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 липня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес. Адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Лузанівська, 1-40 — усі будинки

Миколаївська дорога, 259-311 — усі будинки

вул. 1-ша Сортувальна, 1-30 — усі будинки

вул. Червона, 1-14 — усі будинки

Фонтанська дорога, 16-16/6

вул. Балківська — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

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Нагадаємо, у воді Хаджибейського лиману, поблизу села Паліївка, що на Одещині, виявлено перевищення концентрацій азоту амонійного та зниження рівня розчинного кисню. Це призвело до масового замору водних біоресурсів.

Також ми повідомляли, що у деяких замкнутих водоймах Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, спостерігається зміна кольору води на коричневий з появою маслянистої плівки. Фахівці заспокоюють, що це природні процеси, викликані різними факторами.

Додамо, у Молдові Дністер так обмілів, що міста можуть залишитися без води. У країні оголосили гідрометеорологічне попередження про низький потік води найближчими днями. Людей просять економно споживати воду.