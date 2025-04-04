Массовый забег в Одессе 6 апреля

Забег с флагами. Фото иллюстративное: Татьяна Гринева

В Одессе 6 апреля пройдет традиционный весенний забег SEASIDE MARATHON ODESA. Из-за спортивных соревнований во многих районах города будет изменено движение городского транспорта.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Забег пройдет в центральной части Одессы — трасса будет пролегать вокруг парка "Победа", даря участникам уникальную атмосферу причерноморского города. Участники смогут выбрать одну из нескольких дистанций в соответствии со своим уровнем готовности:

42 км — классическая марафонская дистанция для опытных бегунов;

21 км — полумарафон для тех, кто хочет проверить свои силы;

10 км и 5 км — идеальный выбор для любителей бега;

Детский забег (100 м, 500 м, 1 км) — возможность для самых маленьких спортсменов присоединиться к празднику спорта;

Путь ветерана. 3-километровый заезд на креслах для ветеранов и людей с инвалидностью.

Присоединиться к пробегу по живописным улицам Одессы можно после регистрации на официальном сайте: seasiderunners.com.

Изменения в движении транспорта

С 07:00 до 15:00 будут внесены изменения временного характера в схемы движения городских маршрутов общего пользования:

Троллейбусного маршрута № 7:

в направлении движения до ул. Новосельского — от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Архитекторской — от ул. Пироговской на ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.

Троллейбусного маршрута № 9:

в направлении движения к ул. Ришельевской — от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Инглези — от ул. Канатной на Итальянской бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую, ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 115:

по направлению движения к Аркадии — от просп. Шевченко на просп. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. В. Фонтана, ул. Артура Савельева, пл. Десятого апреля (конечная остановка);

в направлении движения к пос. Сахарное — от пл. Десятого апреля на ул. Артура Савельева, 5-ю ст. В. Фонтана, Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 146:

в направлении движения к ул. Давида Ойстраха — от 5-й ст. В. Фонтана на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Евгения Чикаленко — от просп. Шевченко на просп. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. В. Фонтана и далее по маршруту.



Автобусного маршрута № 185:

Автобусного маршрута № 185: в направлении движения к пл. Соборной — от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к 411-й батарее — от просп. Шевченко на просп. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор. и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 198:

в направлении движения к Аркадии — от просп. Шевченко на просп. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. В. Фонтана, ул. Артура Савельева, пл. Десятого апреля и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Неждановой (онкодиспансера) — от пл. Десятого апреля на ул. Артура Савельева, 5-ю ст. В. Фонтана, Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 242:

в направлении движения к ул. 28-й бригады — от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Леси Украинки, просп. Шевченко и далее по маршруту;

по направлению движения к ООМУ ("Больнице водников") — от просп. Шевченко на просп. Леси Украинки, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 168:

по направлению движения к ул. Добровольцев — от ул. Балтиморской на ул. Генуэзскую, Аркадия, ул. Генуэзскую, пл. Десятого апреля (конечная остановка);

в направлении движения к ул. 28-й бригады — от пл.Десятого апреля на ул. Генуэзскую, Аркадия, ул. Балтиморскую и далее по маршруту.

Напомним, недавно мы писали о масштабном забеге в 2024 году. А также о марафоне выпускников военной академии.