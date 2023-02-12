Одесские выпускники военного вуза провели забег "Бегу за побратима"

Забег был длиной 8 метров

Будущие командиры десантных войск и морской пехоты устроили забег "Бегу за побратима" по одесскому побережью. Эта акция проводится ежегодно.

Об этом сообщили на странице Facebook ВМС ВС Украины.

"В городе Одесса состоялся пробег "Бегу за побратима". Выпускники факультета Десантно-штурмовых войск и морской пехоты преодолели 8 километров вдоль набережной", — говорится в сообщении.

Такие мероприятия проводятся по всей Украине в разные даты. Выпускники Одесского военно-вуза организовали забег в память собратьев, погибших на передовой от рук российского агрессора.

Сообщается, что в конце забега выпускники 2022 передали будущему выпуску 2023 символический меч с надписью "Всегда первые".

Между тем, в Украине стартует вступительная кампания в военных учебных заведениях, в частности в Одессе. На обучение приглашают не только выпускников школ, но и взрослых мужчин и женщин.

Напомним, две подводные лодки россиян со снаряженными и готовыми к применению восемью "Калибрамы" подстерегают в Черном море. Южные оборонительные силы предполагают очередные удары по стране.

В ночь на 11 рф обстреляла остров Змеиный четырьмя авиабомбами. Действия врага были нацелены на то, чтобы получить очередную "победу" для своих граждан.