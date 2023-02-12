Одесские выпускники военного вуза провели забег "Бегу за побратима"

"Бегу за побратима": одесские выпускники Военной академии совершили традиционный забег
Будущие командиры десантных войск и морской пехоты устроили забег "Бегу за побратима" по одесскому побережью. Эта акция проводится ежегодно.
Об этом сообщили на странице Facebook ВМС ВС Украины.
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"В городе Одесса состоялся пробег "Бегу за побратима". Выпускники факультета Десантно-штурмовых войск и морской пехоты преодолели 8 километров вдоль набережной", — говорится в сообщении.
Такие мероприятия проводятся по всей Украине в разные даты. Выпускники Одесского военно-вуза организовали забег в память собратьев, погибших на передовой от рук российского агрессора.
Сообщается, что в конце забега выпускники 2022 передали будущему выпуску 2023 символический меч с надписью "Всегда первые".
Между тем, в Украине стартует вступительная кампания в военных учебных заведениях, в частности в Одессе. На обучение приглашают не только выпускников школ, но и взрослых мужчин и женщин.
Напомним, две подводные лодки россиян со снаряженными и готовыми к применению восемью "Калибрамы" подстерегают в Черном море. Южные оборонительные силы предполагают очередные удары по стране.
В ночь на 11 рф обстреляла остров Змеиный четырьмя авиабомбами. Действия врага были нацелены на то, чтобы получить очередную "победу" для своих граждан.