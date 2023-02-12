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"Біжу за побратима": одеські випускники Військової академії здійснили традиційний забіг

12 лютого 2023 19:45
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Одеські випускники військового вишу провели забіг "Біжу за побратима"
Забіг був довжиною у 8 метрів
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Майбутні командири десантних військ та морської піхоти влаштували забіг "Біжу за побратима" одеським узбережжям. Ця акція проводиться щорічно. 

Про це повідомили на сторінці Facebook ВМС ЗС України.

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"У місті Одеса відбувся пробіг "Біжу за побратима". Випускники факультету Десантно-штурмових військ та морської піхоти подолали 8 кілометрів вздовж набережної", — йдеться у повідомленні.

Такі заходи проводять по всій Україні у різні дати. Випускники Одеського військово вишу організували забіг в пам’ять побратимів, які загинули на передовій від рук російського агресора.

Повідомляється, що наприкінці забігу випускники 2022 року передали майбутньому випуску 2023 символічний меч з написом "Завжди перші".

Тим часом в Україні стартує вступна кампанія у військових навчальних закладах, зокрема в Одесі. На навчання запрошують не лише випускників шкіл, а й дорослих чоловіків та жінок. 

Нагадаємо, два підводні човни росіян зі спорядженими і готовими до застосування вісьмома "Калібрами" чатують у Чорному морі. Південні оборонні сили припускають чергові удари по країні.

В ніч на 11 рф обстріляла острів Зміїний чотирма авіабомбами. Дії ворога були націлені для того, аби отримати чергову "перемогу" для своїх громадян. 

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