Одеські випускники військового вишу провели забіг "Біжу за побратима"

Забіг був довжиною у 8 метрів

Майбутні командири десантних військ та морської піхоти влаштували забіг "Біжу за побратима" одеським узбережжям. Ця акція проводиться щорічно.

Про це повідомили на сторінці Facebook ВМС ЗС України.

"У місті Одеса відбувся пробіг "Біжу за побратима". Випускники факультету Десантно-штурмових військ та морської піхоти подолали 8 кілометрів вздовж набережної", — йдеться у повідомленні.

Такі заходи проводять по всій Україні у різні дати. Випускники Одеського військово вишу організували забіг в пам’ять побратимів, які загинули на передовій від рук російського агресора.

Повідомляється, що наприкінці забігу випускники 2022 року передали майбутньому випуску 2023 символічний меч з написом "Завжди перші".

Тим часом в Україні стартує вступна кампанія у військових навчальних закладах, зокрема в Одесі. На навчання запрошують не лише випускників шкіл, а й дорослих чоловіків та жінок.

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