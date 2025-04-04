Масовий забіг в Одесі 6 квітня

Забіг з флагами. Фото ілюстративне: Тетяна Гриньова

В Одесі 6 квітня пройде традиційний весняний забіг SEASIDE MARATHON ODESA. Через спортивні змагання у багатьох районах міста буде змінено рух міського транспорту.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Забіг пройде в центральній частині Одеси — траса пролягатиме навколо парку "Перемога", даруючи учасникам унікальну атмосферу причорноморського міста. Учасники зможуть обрати одну з кількох дистанцій відповідно до свого рівня готовності:

42 км — класична марафонська дистанція для досвідчених бігунів;

21 км — напівмарафон для тих, хто прагне перевірити свої сили;

10 км та 5 км — ідеальний вибір для любителів бігу;

Дитячий забіг (100 м, 500 м, 1 км) — можливість для найменших спортсменів приєднатися до свята спорту;

Шлях ветерана. 3-кілометровий заїзд на кріслах для ветеранів та людей з інвалідністю.

Долучитися до пробігу мальовничими вулицями Одеси можна після реєстрації на офіційному сайті: seasiderunners.com.

Зміни у русі транспорту

З 07:00 до 15:00 будуть внесені зміни тимчасового характеру до схем руху міських маршрутів загального користування:

Тролейбусного маршруту № 7:

у напрямку руху до вул. Новосельського — від 5-ї ст. Фонтанської дор. на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;

у напрямку руху до вул. Архітекторської — від вул. Пироговської на вул. Канатну, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. Фонтанської дор., просп. Адміральський і далі за маршрутом.

Тролейбусного маршруту № 9:

у напрямку руху до вул. Рішельєвської — від 5-ї ст. Фонтанської дор. на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;

у напрямку руху до вул. Інглезі — від вул. Канатної на Італійській бульвар, вул. Середньофонтанську, вул. Пироговську, вул. Канатну, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. Фонтанської дор., просп. Адміральський і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 115:

у напрямку руху до Аркадії — від просп. Шевченка на просп. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-0ту ст. В. Фонтану, вул. Артура Савельєва, пл. Десятого квітня (кінцева зупинка);

у напрямку руху до сел. Цукрове — від пл. Десятого квітня на вул. Артура Савельєва, 5-ту ст. В. Фонтану, Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 146:

у напрямку руху до вул. Давида Ойстраха — від 5-ї ст. В. Фонтану на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;

у напрямку руху до вул. Євгена Чикаленка — від просп. Шевченка на просп. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. В. Фонтану і далі за маршрутом.



Автобусного маршруту № 185:

Автобусного маршруту № 185: у напрямку руху до пл. Соборної — від 5-ї ст. Фонтанської дор. на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;

у напрямку руху до 411-ї батареї — від просп. Шевченка на просп. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. Фонтанської дор. і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 198:

у напрямку руху до Аркадії — від просп. Шевченка на просп. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. В. Фонтану, вул. Артура Савельєва, пл. Десятого квітня і далі за маршрутом;

у напрямку руху до вул. Нежданової (онкодиспансера) — від пл. Десятого квітня на вул. Артура Савельєва, 5-ту ст. В. Фонтану, Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 242:

у напрямку руху до вул. 28-ї бригади — від 5-ї ст. Фонтанської дор. на Фонтанську дор., вул. Сегедську, просп. Лесі Українки, просп. Шевченка і далі за маршрутом;

у напрямку руху до ООМУ ("Лікарні водників") — від просп. Шевченка на просп. Лесі Українки, вул. Сегедську, Фонтанську дор., 5-ту ст. Фонтанської дор., просп. Адміральський і далі за маршрутом.

Автобусного маршруту № 168:

у напрямку руху до вул. Добровольців — від вул. Балтиморської на вул. Генуезьку, Аркадія, вул. Генуезьку, пл. Десятого квітня (кінцева зупинка);

у напрямку руху до вул. 28-ї бригади — від пл.Десятого квітня на вул. Генуезьку, Аркадія, вул. Балтиморську і далі за маршрутом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про масштабний забіг у 2024 році. А також про марафон випускників військової академії.