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В парке Победы работают запрещенные аттракционы

29 мая 2023 15:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В парке Победы работают запрещенные аттракционы
Детский аттракцион. Фото: Алексей Асауленко
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В одесском парке Победы работают незаконно установленные аттракционы. Предприниматель установил их, несмотря на запрет.

Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Алексей Асауленко.

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Депутат направил соответствующее письмо в Управление развития потребительского рынка и защиту прав потребителей, чтобы установить законность размещения аттракционов.

В управлении ответили, что арендатор заключил договор в 2020 году до 2025 года. По документу он имеет право временно пользоваться площадью в 328 м2, чтобы размещать элементы уличной торговли и открытые площадки.

Впрочем, на фото можно увидеть, что занимаемая территория больше, чем предусмотрена договором. Кроме того, здесь установлены батут, кассы, кафе и ограждения.

Хотя, по информации Управления по развитию потребительского рынка и защиты прав потребителей, в парке Победы запрещены ограждения, помосты, палатки и шатры для детских аттракционов.

Отметим, что в Николаеве четырехлетняя девочка во время игры на надувном батуте запуталась в петлях. В результате чего не смогла дышать и скончалась.

Напомним, уровень детского травматизма в 2022 году увеличился на 10% по сравнению с предыдущими годами. Число таких случаев возросло с 16 тысяч в 2020 и 2021 годах до 17 тысяч в 2022 году.

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