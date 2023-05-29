У парку Перемоги працюють заборонені атракціони
В одеському парку Перемоги працюють незаконно встановлені атракціони. Підприємець встановив їх попри заборону.
Про це повідомив депутат Одеської міської ради Олексій Асауленко.
Депутат направив відповідного листа до Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів, аби встановити законність розміщення атракціонів.
В управлінні відповіли, що орендар уклав договір у 2020 році до 2025 року. За документом, він має право тимчасово користуватись площею у 328 м2, щоб розміщувати елементи вуличної торгівлі та відкриті майданчики.
Втім, на фото можна побачити, що займана територія більша, ніж передбачена договором. Крім того, тут встановлені батут, каси, кав‘ярні й огорожі.
Хоча, за інформацією Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів, у парку Перемоги заборонені огорожі, помости, намети та шатри для дитячих атракціонів.
Зазначимо, у Миколаєві чотирирічна дівчинка під час гри на надувному батуті заплуталася у петлях. В результаті чого не змогла дихати та померла.
Нагадаємо, рівень дитячого травматизму на Одещині у 2022 році збільшився на 10% порівняно з попередніми роками. Кількість таких випадків зросла з 16 тисяч у 2020 та 2021 роках до 17 тисяч у 2022 році.