У парку Перемоги працюють заборонені атракціони

Дитячий атракціон. Фото: Олексій Асауленко

В одеському парку Перемоги працюють незаконно встановлені атракціони. Підприємець встановив їх попри заборону.

Про це повідомив депутат Одеської міської ради Олексій Асауленко.

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Депутат направив відповідного листа до Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів, аби встановити законність розміщення атракціонів.

В управлінні відповіли, що орендар уклав договір у 2020 році до 2025 року. За документом, він має право тимчасово користуватись площею у 328 м2, щоб розміщувати елементи вуличної торгівлі та відкриті майданчики.

Втім, на фото можна побачити, що займана територія більша, ніж передбачена договором. Крім того, тут встановлені батут, каси, кав‘ярні й огорожі.

Хоча, за інформацією Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів, у парку Перемоги заборонені огорожі, помости, намети та шатри для дитячих атракціонів.

Зазначимо, у Миколаєві чотирирічна дівчинка під час гри на надувному батуті заплуталася у петлях. В результаті чого не змогла дихати та померла.

Нагадаємо, рівень дитячого травматизму на Одещині у 2022 році збільшився на 10% порівняно з попередніми роками. Кількість таких випадків зросла з 16 тисяч у 2020 та 2021 роках до 17 тисяч у 2022 році.