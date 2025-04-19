Укрытие для школы в Подольске за 100 миллионов

Дети в укрытии. Фото иллюстративное: УНИАН

В Подольске на территории школы №3 возведут современное защитное сооружение. Ожидаемая стоимость строительства достигает почти 100 миллионов гривен. Объект профинансирует областной бюджет, а завершение работ запланировано на лето 2026 года. Укрытие будет оборудовано всем необходимым для длительного пребывания людей.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Детали проекта

Тендер на возведение защитного сооружения гражданской защиты на территории общеобразовательной школы №3 по ул. Гетманская, 63 объявил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА. Стоимость проекта — 99 646 943 млн грн. Финансирование будет поступать из областного бюджета.

Подрядчиков приглашают подавать предложения до 27 апреля 2025 года. Аукцион стартует 28 апреля. Завершить все работы должны до 30 июня 2026 года.

Что планируют сделать

Сооружение будет не просто укрытием, а многофункциональным комплексом. Оно будет иметь современную систему энерго- и водоснабжения, резервные источники питания, а также средства связи, включая LTE-маршрутизатор и телевизоры. Помещение обустроят мебелью, санитарными зонами, медицинскими кабинетами и спортивными уголками.

Особое внимание уделят доступности для маломобильных групп населения: предусмотрены пандусы, подъемники и тактильные таблички со шрифтом Брайля.

Также в укрытии будет дизельгенератор мощностью более 70 кВт, система оповещения, медицинское оборудование и даже кухня с профессиональной микроволновой печью. В укрытии установят более 500 ученических стульев, металлические шкафы, столы, холодильные шкафы, а также мобильные перегородки и офисную мебель.

Напомним, это уже не первое такое дорогостоящее укрытие для Подольска. Ранее стало известно, что также планируют построить новое укрытие на территории школы №9. Проект будет стоить бюджету более чем 81 миллион гривен. Также Одесская область получит средства на достройку жилья в 2025 году, которое было повреждено в результате вооруженной агрессии России.