Укриття для школи в Подільську за 100 мільйонів

Діти в укритті. Фото ілюстративне: УНІАН

У Подільську на території школи №3 зведуть сучасну захисну споруду. Очікувана вартість будівництва сягає майже 100 мільйонів гривень. Об’єкт профінансує обласний бюджет, а завершення робіт заплановане на літо 2026 року. Укриття буде обладнане усім необхідним для довготривалого перебування людей.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Деталі проєкту

Тендер на зведення захисної споруди цивільного захисту на території загальноосвітньої школи №3 по вул. Гетьманська, 63 оголосив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА. Вартість проєкту — 99 646 943 млн грн. Фінансування надходитиме з обласного бюджету.

Підрядників запрошують подавати пропозиції до 27 квітня 2025 року. Аукціон стартує 28 квітня. Завершити всі роботи мають до 30 червня 2026 року.

Що планують зробити

Споруда буде не просто укриттям, а багатофункціональним комплексом. Вона матиме сучасну систему енерго- та водопостачання, резервні джерела живлення, а також засоби зв’язку, включно з LTE-маршрутизатором та телевізорами. Приміщення облаштують меблями, санітарними зонами, медичними кабінетами та спортивними куточками.

Особливу увагу приділять доступності для маломобільних груп населення: передбачено пандуси, підіймачі та тактильні таблички зі шрифтом Брайля.

Також в укритті буде дизельгенератор потужністю понад 70 кВт, система оповіщення, медичне обладнання та навіть кухня з професійною мікрохвильовою піччю. В укритті встановлять понад 500 учнівських стільців, металеві шафи, столи, холодильні шафи, а також мобільні перегородки та офісні меблі.

Нагадаємо, це вже не перше таке коштовне укриття для Подільська. Раніше стало відомо, що також планують збудувати нове укриття на території школи №9. Проєкт коштуватиме бюджету у понад 81 мільйон гривень. Також Одеська область отримає кошти на добудову житла у 2025 році, яке було пошкоджене унаслідок збройної агресії Росії.