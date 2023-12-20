В плену на праздники — одесситы восстановили надпись об защитниках Азовстали

Одесситы восстанавливают надпись. Фото: Новини.LIVE

Сегодня неравнодушные одесситы вышли на проспект Шевченко, чтобы вернуть надпись-напоминание о военнопленных, который вчера неизвестные закрыли фанерами. Плакат полностью восстановлен и активистам никто не препятствовал.

Журналисты Новини.LIVE видели все своими глазами.

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Одесситы восстанавливают надпись. Фото: Новини.LIVE

По словам волонтера и соавтора надписи, его не сняли, а только перевернули фанеры другой стороной. Такое решение приняли владельцы здания из-за того, что бездомные постоянно срывали письма и проникали внутрь с целью украсть что-то.

"Благодарю администрацию здания, которые пошли на контакт и объяснили ситуацию. Мы сегодня учли эти нюансы и восстановили надпись, предварительно укрепив ее", — сказал Дмитрий Фещук.

Волонтер Дмитрий Фещук. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, были инциденты, когда люди, вероятно, с пророссийской позицией, открутили сразу несколько листов, чтобы они упали и повредились.

"Мы договорились, что восстановим эту надпись и будем отслеживать ситуацию. Если мы узнаем, что кто-то против нее, то предупредим администрацию", — добавил художник.

Восстановлена надпись на проспекте Шевченко. Фото: Новини.LIVE

Родственники пленных поддержали активистов

По словам жены военного, который второй год находится в плену, для них это напоминание горожанам очень важно. Каждый должен помнить, какой ценой люди сейчас могут отмечать праздники относительно мирной ситуации.

"Мы ждем и боремся за них. Очень больно было, когда сняли этот плакат особенно после того, как мы провели акцию в поддержку военнопленных", — сказала супруга пленного из Азовстали Светлана.

Жена пленника из Мариуполя Светлана. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что сама женщина родом из Мариуполя и единственное упоминание о родном доме — муже — сейчас находится в плену.

Не случайное место для плаката

Кроме того, авторы надписи отмечают, что здание на проспекте Шевченко было выбрано не случайно. Она была разрушена в результате российской агрессии, ракетного удара по Одессе. Поэтому если у людей будет упоминание о том, что война где-то там, они будут понимать, что война везде.

Мужчины убирают фанеры. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 17 декабря родственники украинских военнопленных провели в Одессе акцию. Близкие защитники Азовстали собрались на митинг, чтобы напомнить людям о тех, кто отдает свою жизнь за нашу безопасность.

Также мы писали, что вчера одесский активист Виталий Гилевич сообщил, что надпись неизвестные закрыли фанерами.