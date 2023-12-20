У полоні на свята — одесити відновили надпис про оборонців Азовсталі

Одесити відновлюють надпис. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні небайдужі одесити вийшли на проспект Шевченка, аби повернути надпис-нагадування про військовополонених, який вчора невідомі закрили фанерами. Наразі плакат повністю відновлено та активістам ніхто не перешкоджав.

Журналісти Новини.LIVE бачили все на власні очі.

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Одесити відновлюють надпис. Фото: Новини.LIVE

За словами волонтера та співавтора надпису, його не зняли, а лише перевернули фанери іншим боком. Таке рішення ухвалили власники будівлі через те, що безпритульні постійно зривали листи та проникали всередину з метою щось вкрасти.

"Дякую адміністрації будівлі, що пішли на контакт та пояснили ситуацію. Ми сьогодні врахували ці нюанси та відновили надпис, попередньо укріпивши його", — сказав Дмитро Фещук.

Волонтер Дмитро Фещук. Фото: Новини.LIVE

Крім того, були інциденти, коли люди, ймовірно з проросійською позицією, відкрутити одразу декілька листів, щоб вони впали та пошкодилися.

"Ми домовилися, що відновимо цей надпис і будемо відстежувати ситуацію. Якщо ми дізнаємося, що хтось проти нього, то попередимо адміністрацію", — додав художник.

Відновлений надпис на проспекті Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Родичі полонених підтримали активістів

За словами дружини військового, який другий рік перебуває у полоні, для них це нагадування містянам дуже важливо. Кожен має памʼятати, якою ціною люди зараз можуть відзначати свята у відносно мирній ситуації.

"Ми чекаємо і боремося за них. Дуже боляче було, коли зняли цей плакат особливо після того, як ми провели акцію на підтримку військовополонених", — сказала дружина полоненого з Азовсталі Світлана.

Дружина полоненого з Маріуполя Світлана. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що сама жінка родом з Маріуполя і єдина згадка про рідний дім — чоловік — зараз перебуває у російському полоні.

Не випадкове місце для плаката

Крім того, автори надпису зазначають, що будівля на проспекті Шевченка була вибрана не випадково. Вона була зруйнована внаслідок російської агресії, ракетного удару по Одесі. Тому якщо у людей буде згадка про те, що війна "десь там", вони розумітимуть, що війна усюди.

Чоловіки прибирають фанери. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 17 грудня родичі українських військовополонених вкотре провели в Одесі акцію. Близькі захисників Азовсталі зібралися на мітинг, щоб нагадати людям про тих, хто віддає своє життя за нашу безпеку.

Також ми писали, що вчора одеський активіст Віталій Гілевич повідомив, що надпис невідомі закрили фанерами.