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В полоні на свята — в Одесі невідомі знищили нагадування про оборонців Азовсталі

19 грудня 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В полоні на свята — в Одесі невідомі знищили нагадування про оборонців Азовсталі
Забитий фанерами надпис. Фото: Віталій Гілевич
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після літнього ракетного удару по бізнес-центру на проспекті Шевченка, небайдужі містяни прикрасили будівлю нагадуванням для одеситів, що війна ще триває. Сьогодні стало відомо, що невідомі люди ліквідували цей напис.

Про це на своїй сторінці в мережі Instagram повідомив активіст Віталій Гілевич. 

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За його словами, невідомі забили фанерами надпис одразу після акції на підтримку полонених Азовсталі. 

"До уваги, тому що відбувається якийсь сюр, по-інакшому це не назвеш. Невідомі просто забили деревиною це нагадування про полонених", — написав активіст. 

Наразі невідомо, хто саме прибрав надпис. Однак причетних обіцяють встановити. 

Ракетний удар по бізнес-центру в Одесі

Нагадаємо, у ніч проти середи, 14 червня, російські окупаційні війська атакували крилатими ракетами Одесу. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло та ще 13 дістали поранення. Ракета влучила у складське приміщення однієї з торгових мереж, що спричинило руйнування 1000 кв. м і пожежу на площі 400 кв. м. 

Також ми писали, що 17 грудня родичі українських військовополонених вкотре провели в Одесі акцію. Близькі захисників Азовсталі зібралися на мітинг, щоб нагадати людям про тих, хто віддає своє життя за нашу безпеку. 

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