В плену на праздники — в Одессе неизвестные уничтожили напоминания о защитниках Азовстали

Забитая фанерой надпись. Фото: Виталий Гилевич

После летнего ракетного удара по бизнес-центру на проспекте Шевченко неравнодушные горожане украсили здание напоминанием для одесситов, что война еще продолжается. Сегодня стало известно, что неизвестные люди ликвидировали эту надпись.

Об этом на своей странице в сети Instagram сообщил активист Виталий Гилевич.

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По его словам, неизвестные забили фанерой надпись сразу после акции в поддержку пленных Азовстали.

"К сведению, потому что происходит какой-то сюр, по-другому это не назовешь. Неизвестные просто забили древесиной это напоминание о пленных", — написал активист.

Пока неизвестно, кто именно убрал надпись. Однако причастных обещают установить.

Ракетный удар по бизнес-центру в Одессе

Напомним, в ночь на среду, 14 июня, российские оккупационные войска атаковали крылатыми ракетами Одессу. В результате обстрела три человека погибли и еще 13 получили ранения. Ракета попала в складское помещение одной из торговых сетей, что повлекло за собой разрушение 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м.

Также мы писали, что 17 декабря родственники украинских военнопленных провели в Одессе акцию. Близкие защитники Азовстали собрались на митинг, чтобы напомнить людям о тех, кто отдает свою жизнь за нашу безопасность.