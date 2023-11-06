В Воздушных силах показали момент уничтожения дронов над Одесчиной

Работа противовоздушной обороны. Фото: Defense Express

В ночь на 6 ноября российские оккупанты в очередной раз применили комбинированную атаку на Одессу и область. Однако большинство целей удалось ликвидировать силами ПВО на подлете к территории города.

Соответствующие кадры опубликовал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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"На видео — боевая работа зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг"", — написал Олещук в Telegram.

Сколько вражеских целей уничтожило ПВО

В ведомстве рассказали, что с 20:00 вечера 5 ноября до полуночи 6 ноября оккупанты атаковали Украину несколькими типами ракет и ударными дронами.

В общей сложности была выпущена по одной управляемой авиационной ракете Х-31 и Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. Также зафиксирован пуск противокорабельной ракеты П-800 Оникс и баллистической ракеты Искандер-М с территории оккупированного Крыма. А из района мыса Чауда (Крым) зафиксированы пуски 22 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Напомним, в результате сегодняшней ночной атаки по Одессе пострадали пять человек. Травмированные имеют осколочные ранения.

Добавим, что более подробно о том, как Одесса приходит в себя от ночной атаки, читайте в нашем материале.