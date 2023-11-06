У Повітряних силах показали момент знищення дронів над Одещиною

Робота протиповітряної оборони. Фото: Defense Express

У ніч проти 6 листопада російські окупанти вчергове застосували комбіновану атаку на Одесу та область. Проте більшість цілей вдалося ліквідувати силами ППО ще на підльоті до території міста.

Відповідні кадри опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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"На відео — бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь"", — написав Олещук у Telegram.

Скільки ворожих цілей знищила ППО

У відомстві розповіли, що з 20:00 вечора 5 листопада до півночі 6 листопада окупанти атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами.

Загалом було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х-59 з повітряного простору окупованої Херсонщини. Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 "Онікс" та балістичної ракети "Іскандер-М" з території окупованого Криму. А з району мису Чауда (Крим) зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки по Одесі постраждали п'ятеро людей. Травмовані мають осколкові поранення.

Додамо, що більш детально про те, як Одеса оговтується від нічної атаки, читайте у нашому матеріалі.