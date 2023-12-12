В Приморском районе Одессы "отпал" кусок дома
Сегодня в Одессе по улице Серова, 3 произошел обвал жилого дома. Известно об обрушении стены и трубы трехэтажки на рядом расположенное сооружение.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации чрезвычайников, общая площадь разрушений составила 15 квадратных метров.
"Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия ожидаются городские коммунальные службы. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
Номера спасательных служб
- 112 — Единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)
- 101 — Пожарная служба
- 102 — Полиция
- 103 — Скорая медицинская помощь
- 104 — Аварийная служба газовой сети
Напомним, 6 декабря в Одессе в очередной раз обрушилась часть исторического здания. Речь идет о жилом доме на улице Базарной, 93, где раньше уже походили инциденты.
Жителей разрушенного дома на Базарной планируют отселить в безопасные места. Сейчас идет подготовка свободного жилищного фонда, в который смогут заехать пострадавшие люди.
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