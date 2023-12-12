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В Приморском районе Одессы "отпал" кусок дома

12 декабря 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Приморском районе Одессы "отпал" кусок дома
Разрушенный дом. Фото: ГСЧС/коллаж
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня в Одессе по улице Серова, 3 произошел обвал жилого дома. Известно об обрушении стены и трубы трехэтажки на рядом расположенное сооружение.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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По информации чрезвычайников, общая площадь разрушений составила 15 квадратных метров.

"Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия ожидаются городские коммунальные службы. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Номера спасательных служб

  • 112 — Единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)
  • 101 — Пожарная служба
  • 102 — Полиция
  • 103 — Скорая медицинская помощь
  • 104 — Аварийная служба газовой сети

Напомним, 6 декабря в Одессе в очередной раз обрушилась часть исторического здания. Речь идет о жилом доме на улице Базарной, 93, где раньше уже походили инциденты.

Жителей разрушенного дома на Базарной планируют отселить в безопасные места. Сейчас идет подготовка свободного жилищного фонда, в который смогут заехать пострадавшие люди.

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