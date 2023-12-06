У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку — подробиці

Зруйнований будинок на Базарній. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні зранку, 6 грудня, в Одесі знову обвалилася частина історичної будівлі. Йдеться про житловий будинок на вулиці Базарній, 93, де раніше вже були схожі інциденти.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Читайте також:

Деталі інциденту

Зранку до рятувальників надійшло повідомлення про обвал будівлі в центрі міста. Після прибуття на місце виклику було встановлено руйнування третьої парадної будинку, який в аварійному стані. Відомо, що зруйновано усі три поверхи.

"На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявлено", — йдеться у повідомленні надзвичайників.

Від ДСНС залучали 18 одиниць пожежної техніки та 55 рятувальників.

Нагадаємо, 27 листопада в Одесі від сильних поривів вітру, до 25 м/с, обвалилася частина будинку в центрі міста. Йдеться про дореволюційну будівлю на Базарній, яка давно перебувала в аварійному стані.

Додамо, Мешканців зруйнованого будинку на Базарній планують відселити у безпечні місця. Наразі триває підготовка вільного житлового фонду, у який зможуть заїхати постраждалі люди.

Також ми писали, що 27 серпня в Одесі рухнула стіна будинку старого житлового фонду. На вулиці Базарній відколовся шматок фасадного флігеля, обійшлося без постраждалих.