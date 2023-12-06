В центре Одессы обрушилась часть жилого дома — подробности

Разрушенный дом на Базарной. Фото: Новини.LIVE

Сегодня утром, 6 декабря, в Одессе снова обрушилась часть исторического здания. Речь идет о жилом доме на улице Базарной, 93, где раньше уже происходили подобные инциденты.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Детали инцидента

Утром спасателям поступило сообщение об обвале здания в центре города. По прибытии на место вызова было установлено разрушение третьего парадного дома, находящегося в аварийном состоянии. Известно, что разрушены все три этажа.

"К счастью, погибшие и пострадавшие на месте разрушения не обнаружены", — говорится в сообщении чрезвычайников.

От ГСЧС привлекалось 18 единиц пожарной техники и 55 спасателей.

Напомним, 27 ноября в Одессе от сильных порывов ветра, до 25 м/с, рухнула часть дома в центре города. Речь идет о дореволюционном здании на Базарной, давно находившейся в аварийном состоянии.

Добавим, жителей разрушенного дома на Базарной планируют отселить в безопасные места. Сейчас идет подготовка свободного жилищного фонда, в который смогут заехать пострадавшие люди.

Также мы писали, что 27 августа в Одессе рухнула стена дома старого жилого фонда. На улице Базарной откололся кусок фасадного флигеля, обошлось без пострадавших.