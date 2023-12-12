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У Приморському районі Одеси "відпав" шматок будинку

12 грудня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Приморському районі Одеси "відпав" шматок будинку
Зруйнований будинок. Фото: ДСНС/колаж
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні в Одесі на вулиці Сєрова, 3 стався обвал житлового будинку. Відомо про обрушення стіни та димаря триповерхівки на поруч розташовану споруду.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області. 

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За інформацією надзвичайників, загальна площа руйнувань склала 15 квадратних метрів. 

"Загиблих та постраждалих немає. На місці події очікуються міські комунальні служби. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні. 

Номери рятувальних служб

  • 112 — Єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)
  • 101 — Пожежна служба
  • 102 — Поліція
  • 103 — Швидка медична допомога
  • 104 — Аварійна служба газової мережі

Нагадаємо, 6 грудня в Одесі вчергове обвалилася частина історичної будівлі. Йдеться про житловий будинок на вулиці Базарній, 93, де раніше вже були схожі інциденти. 

Додамо, мешканців зруйнованого будинку на Базарній планують відселити у безпечні місця. Наразі триває підготовка вільного житлового фонду, у який зможуть заїхати постраждалі люди. 

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