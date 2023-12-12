У Приморському районі Одеси "відпав" шматок будинку
Сьогодні в Одесі на вулиці Сєрова, 3 стався обвал житлового будинку. Відомо про обрушення стіни та димаря триповерхівки на поруч розташовану споруду.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.
За інформацією надзвичайників, загальна площа руйнувань склала 15 квадратних метрів.
"Загиблих та постраждалих немає. На місці події очікуються міські комунальні служби. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.
Номери рятувальних служб
- 112 — Єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)
- 101 — Пожежна служба
- 102 — Поліція
- 103 — Швидка медична допомога
- 104 — Аварійна служба газової мережі
Нагадаємо, 6 грудня в Одесі вчергове обвалилася частина історичної будівлі. Йдеться про житловий будинок на вулиці Базарній, 93, де раніше вже були схожі інциденти.
Додамо, мешканців зруйнованого будинку на Базарній планують відселити у безпечні місця. Наразі триває підготовка вільного житлового фонду, у який зможуть заїхати постраждалі люди.
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