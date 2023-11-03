В случае блекаута в одесской области откроется около 800 пунктов несокрушимости, сейчас их укомплектуют.

В случае блэкаутов на Одесчине откроются 800 пунктов несокрушимости — глава ОВА
На сегодня в Одесской области с учетом непосредственно и Одессы полностью готовы 700 пунктов несокрушимости. Еще около 100 доукомплектовываются всем необходимым.
Об этом журналистам Новости.LIVE в эксклюзивном интервью заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
На личном контроле
В настоящее время ведется кропотливая работа по подготовке пунктов несокрушимости на случаи блэкаутов в Одесской области. По словам главы ОВА, этот вопрос находится у него на личном контроле, и возникающие в ходе работы вопросы решаются здесь и сейчас.
"Первые дни, несколько дней, так действительно мы обеспечены. Понятно, что мы не можем месяц альтернативно обеспечить область. Люди это тоже должны понимать, и прошедшая зима показала, что были проблемы. Мы проанализировали эти проблемы, мы делаем выводы", — отметил Олег Кипер.
Отчитались и все
Уже были случаи, когда на совещании чиновники отчитывались о 100%-ной готовности объекта, а по факту все было иначе.
"Говорю: давайте проверим, как это есть в наличии. И вот — возникли проблемы. Выяснилось, что не все есть, не все упорядочено, не так просто это все найти. Но за неделю выровняли ситуацию, что нужно — докупили", — сказал глава области.
Проследить за всеми и каждым невозможно, так что председатель ОВА делает ставку на людей. По его словам, если к процессу подключатся жители области и города, то проблемы с пунктами несокрушимости можно будет решать гораздо быстрее.
Напомним, накануне отопительного сезона в Одессе проверили состояние пунктов несокрушимости. В настоящее время горожан, в случае необходимости, готовы принять 362 пункта, из которых 168 — коммунальной собственности.
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