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В случае блэкаутов на Одесчине откроются 800 пунктов несокрушимости — глава ОВА

3 ноября 2023 15:45
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
В случае блекаута в одесской области откроется около 800 пунктов несокрушимости, сейчас их укомплектуют.
Люди в пункте несокрушимости заряжают телефоны и работают. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

На сегодня в Одесской области с учетом непосредственно и Одессы полностью готовы 700 пунктов несокрушимости. Еще около 100 доукомплектовываются всем необходимым.

Об этом журналистам Новости.LIVE в эксклюзивном интервью заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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На личном контроле

В настоящее время ведется кропотливая работа по подготовке пунктов несокрушимости на случаи блэкаутов в Одесской области. По словам главы ОВА, этот вопрос находится у него на личном контроле, и возникающие в ходе работы вопросы решаются здесь и сейчас.

"Первые дни, несколько дней, так действительно мы обеспечены. Понятно, что мы не можем месяц альтернативно обеспечить область. Люди это тоже должны понимать, и прошедшая зима показала, что были проблемы. Мы проанализировали эти проблемы, мы делаем выводы", — отметил Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Отчитались и все

Уже были случаи, когда на совещании чиновники отчитывались о 100%-ной готовности объекта, а по факту все было иначе.

"Говорю: давайте проверим, как это есть в наличии. И вот — возникли проблемы. Выяснилось, что не все есть, не все упорядочено, не так просто это все найти. Но за неделю выровняли ситуацию, что нужно  докупили", — сказал глава области.

Одесситы в пункте несокрушимости. Фото: Новини.LIVE
Школьник на уроке в пункте несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

Проследить за всеми и каждым невозможно, так что председатель ОВА делает ставку на людей. По его словам, если к процессу подключатся жители области и города, то проблемы с пунктами несокрушимости можно будет решать гораздо быстрее.

Напомним, накануне отопительного сезона в Одессе проверили состояние пунктов несокрушимости. В настоящее время горожан, в случае необходимости, готовы принять 362 пункта, из которых 168 — коммунальной собственности.

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