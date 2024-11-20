Украинский суд вынес приговор российскому актеру Машкову

Российский актер Владимир Машков. Фото: росСМИ

Украинский суд заочно вынес приговор российскому актеру-путинисту Владимиру Машкову. Его признали виновным в пропаганде войны и посягательстве на территориальную целостность Украины. Также мужчину лишили недвижимости в Одессе.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что решил суд

Заседания проходили по особой процедуре при отсутствии обвиняемого. Владимир Машков приговорен к десяти годам лишения свободы. Также у него конфисковали квартиру площадью 100 кв. м в элитном районе на берегу Одессы.

Что известно об актере

Владимир Машков сыграл главную роль в российском сериале 2006 года Ликвидация. Лента снималась в Одессе и посвящена борьбе с преступностью в послевоенном городе. Начиная с 2014 года, Владимир Машков стал активным пропагандистом войны РФ против Украины. После начала полномасштабного вторжения он даже украсил фасад своего театра главным символом агрессии — буквой "Z". Машков неоднократно участвовал в прокремлевских "митингах-концертах", призывал бомбить гражданскую инфраструктуру Украины, а в декабре 2023 был сопредседателем предвыборного штаба российского президента Владимира Путина.

Напомним, в Одессе снесли стенд, посвященный сериалу "Ликвидация". Ранее мы сообщали об антиукраинских высказываниях другого связанного с Одессой российского деятеля культуры, дизайнера Артемия Лебедева. Он в свое время разработал туристический логотип города.