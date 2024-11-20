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У російського актора Машкова забрали квартиру в Одесі — деталі

20 листопада 2024 17:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Український суд виніс вирок російському актору Машкову
Російський актор Володимир Машков. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Український суд заочно виніс вирок російському актору-путіністу Володимиру Машкову. Його визнали винним у пропаганді війни та посяганні на територіальну цілісність України. Також чоловіка позбавили нерухомості в Одесі.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Засідання відбувалися за особливою процедурою за відсутності обвинуваченого. Володимира Машкова засудили до десяти років позбавлення волі. Також у нього конфіскували квартиру площею 100 кв. м в елітному районі на узбережжі Одеси. 

Що відомо про актора

Володимир Машков зіграв головну роль у російському серіалі 2006 року "Ліквідація". Стрічка знімалася в Одесі й присвячена боротьбі зі злочинністю у повоєнному місті. Починаючи з 2014 року Володимир Машков став активним пропагандистом війни РФ проти України. Після початку повномасштабного вторгнення він навіть прикрасив фасад свого театру головним символом агресії — літерою "Z". Машков неодноразово брав участь у прокремлівських "мітингах-концертах", закликав бомбити цивільну інфраструктуру України, а у грудні 2023 року був співголовою передвиборчого штабу російського президента Володимира Путіна. 

Нагадаємо, в Одесі знесли стенд, присвячений серіалу "Ліквідація". Раніше ми повідомляли про антиукраїнські висловлення іншого пов'язаного з Одесою російського діяча культури, дизайнера Артемія Лебедєва. Він свого часу розробив туристичний логотип міста.

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