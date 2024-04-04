У России нет сил на захват Одессы, — Bloomberg

Украинские военные. Иллюстративное фото: НАПК

Путин хочет пойти на эскалацию конфликта и планирует снизить поддержку Украины ее союзниками. Однако, несмотря на грандиозные планы захвата Одессы, ни военных, ни технических ресурсов на это у РФ нет.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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"Представители США заявили, что не видят признаков того, что российский президент в конце прошлого года серьезно относился к поиску способа прекращения боевых действий и отвергли идею переговоров о прекращении огня без участия Украины" — пишет издание.

Нехватка ресурсов в РФ

Россия пока может испытывать проблемы с проведением новых крупных наступательных действий, чтобы захватить такие города, как Одессу и Харьков.

"Объявленный Путиным план создания буферной зоны в Украине для защиты российских приграничных регионов от усиления атак также выглядит невыполнимым без дополнительных войск" , — пишут Bloomberg.

Мечты окупантов об Одессе

Ранее мы писали, что президент России не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.

Также мы сообщали, что хотя власти страны-террористки до сих пор мечтают о захвате украинских городов, для реализации своих коварных планов врагу нужно немало человеческих и боевых ресурсов. Для захвата Одессы этих ресурсов пока кафиры не имеют.