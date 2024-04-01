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Ворог досі мріє про захоплення Одеси — Братчук розповів про плани росіян

1 квітня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог досі мріє про захоплення Одеси — Братчук розповів про плани росіян
Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Center
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Влада країни-терористки досі мріє про захоплення українських міст, зокрема Києва, Одеси та Миколаєва. Задля реалізації своїх підступних планів ворогу потрібно чимало людських та бойових ресурсів, яких наразі він не має.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Тут про Одесу ми чуємо постійно. Не знаю, що вживають кримські колаборанти, але час від часу вони сідають по конях і намагаються штурмувати Одесу, чомусь їм дуже пече", — прокоментував він. 

Реакція на дії ворога

Сергій Братчук зазначив, що треба бути готовими до підступних дій ворога, до поширення його пропаганди та до зміни тактики. На сьогодні, на жаль, немає в Росії політиків, які б погодились на капітуляцію окупантів. 

"Тому треба готуватися, треба розраховувати на власні ресурси в власні можливості. також треба адекватно планувати дії, які сьогодні можна планувати, враховуючи ризики та виклики", — сказав військовий.

Плани ворога на Одесу

Речник зауважив, що наміри у ворога щодо захоплення Києву, Одеси, Миколаїв є. Проте треба зважати на елемент пропаганди, адже попри нестачу військових ресурсів для своїх планів, росіяни продовжують інформаційно тиснути на населення.

"У будь-якому разі, такої можливості на сьогодні у ворога немає. Дуже багато треба людей, техніки задля організації наступів", — прокоментував Сергій Братчук. 

Нагадаємо, що армія окупанта витримує певну паузу у масованих обстрілах регіонів України, зокрема Одеської області. Така поведінка може бути пов'язана з тим, що за минулий місяць росіяни випустили рекордну кількість ударних БпЛА  та наразі потребують додаткових резервів.

Також ми писали, що протягом останніх тижнів Російська Федерація збільшила інтенсивність ракетних та дронових ударів по півдню та Одеській області зокрема. Дедалі частіше люди ставлять собі питання: варто залишатися чи краще виїхати у більш безпечне місце. Про те, чи планують одесити виїхати, дізналися журналісти Новини.LIVE.

Одеса
війна
російські війська
Чорне море
Миколаїв
Новини Одеси
Сергій Братчук
атака
ракетний удар

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