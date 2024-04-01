Враг до сих пор мечтает о захвате Одессы — Братчук рассказал о планах россиян

Сергей Братчук. Фото: Ukraine Media Center

Власти страны-террористки до сих пор мечтают о захвате украинских городов, в частности, Киева, Одессы и Николаева. Для реализации своих коварных планов врагу нужно немало человеческих и боевых ресурсов, которых у него нет.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Здесь об Одессе мы слышим постоянно. Не знаю, что употребляют крымские коллаборанты, но время от времени они садятся по лошадям и пытаются штурмовать Одессу, почему-то им очень жжет" , — прокомментировал он.

Реакция на действия врага

Сергей Братчук отметил, что нужно быть готовыми к коварным действиям врага, распространению его пропаганды и изменению тактики. На сегодняшний день, к сожалению, нет в России политиков, которые согласились бы на капитуляцию окупантов.

"Поэтому нужно готовиться, нужно рассчитывать на собственные ресурсы в собственные возможности. Также нужно адекватно планировать действия, которые сегодня можно планировать, учитывая риски и вызовы" , — сказал военный.

Планы врага на Одессу

Спикер отметил, что намерения у врага по захвату Киева, Одессы, Николаев есть. Однако нужно учитывать элемент пропаганды, ведь несмотря на нехватку военных ресурсов для своих планов, россияне продолжают информационно давить на население.

"В любом случае, такой возможности на сегодняшний день у врага нет. Очень много нужно людей, техники для организации наступлений" , — прокомментировал Сергей Братчук.

Напомним, что армия оккупанта выдерживает определенную паузу в массированных обстрелах регионов Украины, в частности Одесской области. Такое поведение может быть связано с тем, что за прошлый месяц россияне выпустили рекордное количество ударных БпЛА и нуждаются в дополнительных резервах.

Также мы писали, что в последние недели Российская Федерация увеличила интенсивность ракетных и дроновых ударов по югу и Одесской области в частности. Все чаще люди задают себе вопрос: стоит оставаться или лучше уехать в более безопасное место. О том, планируют ли одесситы уехать, узнали журналисты Новини.LIVE.