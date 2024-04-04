У Росії немає сил на захоплення Одеси, —  Bloomberg

Українські військові. Ілюстративне фото: НАЗК

Путін хоче піти на ескалацію конфлікту та планує зменшити підтримку України її союзниками. Проте, незважаючи на грандіозні плани захопити Одесу, ані військових, ані технічних ресурсів на це у РФ немає.

Про це пише видання Bloomberg.

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"Представники США заявили, що не бачать ознак того, що російський президент наприкінці минулого року серйозно ставився до пошуку способу припинення бойових дій, і відкинули ідею переговорів про припинення вогню без участі України" — пише видання.

Нестача ресурсів у РФ

Росія наразі може мати проблеми з проведенням нових великих наступальних дій, щоб захопити такі міста, як Одесу і Харків.

"Оголошений Путіним план створення буферної зони в Україні для захисту російських прикордонних регіонів від посилення атак також виглядає нездійсненним без додаткових військ", — пишуть Bloomberg.

Мрії окупантів про Одесу

Раніше ми писали, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.

Також ми повідомляли, що хоч влада країни-терористки і досі мріє про захоплення українських міст, задля реалізації своїх підступних планів ворогу потрібно чимало людських та бойових ресурсів. Для захоплення Одеси цих ресурсів наразі окупанти не мають.